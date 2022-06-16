Около 600 тысяч украинцев не смогут получить пенсию и социальную помощь.

Об этом, как пишет Politeka.net в эфире единого телемарафона заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам своих денег не дождутся около 300 тысяч инвалидов, многодетных семей, малообеспеченные люди, которые оказались в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Таким образом государство не сможет выплатить им в июне около 0,5 млрд гривен соцвыплат. По той же причине не получат свои деньги и еще 300 тысяч пенсионеров.

«Если человек остался на оккупированной территории, у нас есть механизм централизованного начисления всех выплат, ведь местные органы социальной защиты там не работают", - заявила министр.

Впрочем, Лазебная заверила, эти выплаты никуда не денутся – деньги будут храниться на персональных счетах людей.

«В данное время по отчетам банков и Укрпочты мы видим, что у нас есть примерно 300 тыс. человек, которым мы не можем никоим образом доставить пенсии. Но, я подчеркиваю, эти пенсии все равно будут ждать своих владельцев. Надо только выехать с оккупированных территорий», — отметила Лазебная.

Социальные выплаты и пенсии можно будет получить на банковскую карточку, но, напомним, снять наличные с банкоматов на временно оккупированных территориях нельзя.

Там, где есть такая возможность, выплаты денег будет осуществлять Укрпочта.

Добавим, Пенсионный фонд в настоящее время завершает перерасчет пенсий, который состоится автоматически с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума.

Для подавляющего большинства пенсионеров основное повышение произошло во время индексации в марте, а сейчас повышение в основном коснется: минимальных пенсий для инвалидов войны – размер повышения составит до 600 грн; надбавок за сверхнормативный стаж, повышений участникам войны и ветеранам труда; повышений до 810 грн государственной помощи на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет.

Напомним, пенсионерам-беженцам назвали важное условие для получения денег.

Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в ПФУ сообщили, как оформить пенсию по потере кормильца.