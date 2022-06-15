Через широкомасштабне воєнне вторгнення росії в Україну за кордон вимушено виїхали майже півмільйона українських пенсіонерів.

Так, за останніми офіційними даними, кількість осіб віком понад 60 років, які прибули до іноземних державах після 24 лютого 2022 року становить 502 980 осіб, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

При цьому зазначається, що органами Пенсійного фонду України та соцзахисту населення здійснюється щомісячне нарахування пенсій та соціальних допомог як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон, а виплати здійснюються незалежно від зареєстрованого місця проживання отримувача впродовж воєнного стану.

Втім для отримання грошей є важлива умова.

Як зазначає ВР, громадяни, які виїхали за кордон через війну, можуть отримувати свої пенсійні та соціальні виплати тільки у тому разі, якщо до війни отримували ці виплати через установи банків.

«У такому випадку вони можуть вільно користуватись за кордоном банківськими картками українських банків та отримувати свої виплати. Труднощі з отриманням пенсійних та соціальних виплат виникають у громадян України, які перебувають за кордоном, але отримували відповідні виплати через поштові відділення АТ «Укрпошта», - йдеться у повідомленні.

Про це свідчать звернення громадян на «гарячу лінію» Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також зазначається, що згідно з позицією Мінсоцполітики особа, якій пенсію виплачувала «Укрпошта», може змінити спосіб отримання виплати, а саме отримувати пенсію через платіжну картку.

Так, можна без візиту до відділення банку відкрити платіжну картку через офіційний сайт або мобільний додаток банку. При цьому, при відкритті рахунку ідентифікація клієнта здійснюється банком шляхом відеоверифікації. Наразі така послуга доступна у ПриватБанку.

Разом із тим, ПФУ, підтверджуючи наявність положень законодавства про можливість обрання одержувачем пенсій способу доставки пенсійних коштів шляхом подання відповідної заяви через вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису, вбачає, що така зміна процедури порядку подання заяв про зміну способу виплати пенсії (як і заяв про призначення пенсії) потребує додаткових змін в законодавстві, в тому числі визначення інших надійних засобів ідентифікації особи.

Нагадаємо, у ПФУ попередили, що буде з пенсіями на тлі різкого падіння зарплат в Україні: розкрито нові суми.

Також Politeka.net писала, що в Пенсійному фонді роз'яснили, хто з українців має право на доплату в розмірі 500 гривень.

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