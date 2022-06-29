Советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил в шуточной форме дать оценку отношению украинцев к его персоне.

Так, на своей странице в Instagram Алексей Арестович опубликовал иллюстрацию женщины, которая, отталкивая от себя мужчину, произносит: «Мне нужен такой как ты. Но не ты и не такой».

«Я и украинцы», - подписал картинку Арестович.

Подписчики оценили юмор советника главы Офиса президента, отметив, что он лучший, кого они видели «за последние 2-3 недели» и заверив, что хейтеры всегда были и будут.

«Мы по-особенному вас обожаем», «Как точно!», «Для меня вы такой, как надо», «Это пройдет через 2-3 недели. И украинцы поймут, что подходит нам Арестович, такой как он есть», «От любви до ненависти 2-3 недели», "Леш, мир не крутится вокруг тебя, хватит уже" - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, заявления Алексея Арестовича неоднократно вызывали скандалы, а после одного из них его даже потребовали уволить.

Так, советник главы Офиса президента назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или с "отклонениями" от нормального поведения.

Сообщество ЛГБТ, в свою очередь, призвало президента Владимира Зеленского и Офис президента уволить Арестовича с должности советника главы ОП. Активисты заявили, что подобная риторика недопустима, если Украина стремится в Евросоюз.

Ранее Арестович вызвал скандал своим высказыванием о «маленькой культуре». Так, во время одного из эфиров Фейгин Live советник главі ОП высказался, что украинской культуры не хватит для построения поликультурной страны, поэтому украинцам не стоит отказываться от русской культуры.

Еще один скандал вспыхнул после того, как Арестович в негативном ключе высказался об украинских активистах.

Напомним, известный астролог дал прогноз, когда могут возобновиться переговоры между Украиной и рф.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о ловушке с получением соцвыплат.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандалом обернулась трансляция с места трагедии в Кременчуге.