Национальный оператор почтовой связи повышает стоимость своих услуг в "Украине", но одновременно сможет доставлять габаритные посылки.

Укрпочта сообщила о нововведениях с 1 июля - в частности, почтовый оператор будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки. Также компания повышает стоимость стандартной доставки в пределах Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Так, отправление весом до 1 кг в пределах Украины будет стоить 35 грн (было 31 грн), а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн (было 65 грн). Также на 14% вырастет стоимость услуги "Документы". А вот стоимость международных отправлений не изменится.

При этом с 1 июля изменятся не только тарифы. "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах и еще ряде городов: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог.

Также в некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения "Укрпочты" работают по сокращенному графику и перейдут к довоенному режиму как только увеличатся объемы работы в связи с возвращением людей.

Напомним, в Укрпочте рассказали, сколько отделений по Украине уже работают.

Как сообщала Politeka, почтовые операторы мира массово останавливают сотрудничество с россией.

Также Politeka писала, что некоторых украинцев могут лишить пенсий.



