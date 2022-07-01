В Украине царит жара, но жителям некоторых областей в выходные повезет немного больше, чем другим – вместо +32 будет до +28.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, второй день июля, суббота, обещает высокую температуру воздуха – предполагается до +32 градуса.

Но все же немного свежее будет на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Луганщине, Донбасе. Там температура будет от +24 до +28 градусов.

«И также, наконец, жара ослабнет на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, ожидается +27+30 градусов. Ветер будет юго-восточный, на Левобережье – северо-восточный, умеренный, в восточных областях и в Приазовье возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду», – сообщила синоптик.

Что касается дождей, в большинстве областей они маловероятны. Лишь в западной части Украины местами пройдут кратковременные, с грозами и кое-где с градом.

Киевлян и гостей столицы 2 июля ожидает солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха около +28, +29 градусов.

«В целом в ближайшие дни в Киеве будет преобладать умеренная жара, до +28+32 градусов. Снижение температуры воздуха ожидается после Ивана, с 8 июля, где-то до +23+27 градусов», - сообщила Диденко.

Кроме того, синоптик, учитывая, что многие украинцы сейчас находятся в Польше, предупредила, что завтра, 2 июля, Польшу будет пересекать (постепенно с запада на восток) атмосферный фронт, который принесет кратковременные грозовые дожди и, главное, ослабление жары.

Температура воздуха снизится практически повсюду до +21+28 градусов. Контрасты в зоне фронта ожидаются значительными, до 15-20 градусов, поэтому иногда возможны шквалы и сильные ливни, - сообщила Диденко.

Напомним, украинцам в Польше с 1 июля перестанут выплачивать финансовую помощь в размере 40 злотых в сутки (около 320 гривен).

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