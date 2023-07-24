Заслуженный деятель искусств Украины Эдуард Дымшиц рассказал о своем вкладе в собрание коллекций произведений украинского кубофутуриста Александра Богомазова и о том, как его похитили россияне.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, с творчеством Богомазова он познакомился где-то в 1982-1983 годах, а также с самим художником и его семьей. По словам эксперта, он тогда писал тогда диссертацию «Натюрморт в украинской живописи 20 века» и общался с такими искусствоведами, как Платон Белецкий и Дмитрий Горбачев, вот по их рекомендации и началось это общение с художником.

«Я увлекся творчеством Александра Богомазова, это выдающийся украинский кубофутурист, один из мастеров авангарда первого сорта. И из-за меня в разные коллекции пришло определенное количество работ Богомазова», – отмечает Эдуард Дымшиц.

По словам искусствоведа, он формировал банковские, частные коллекции, а самую большую коллекцию произведений Богомазова собрал бизнесмен Константин Григоришин. Тем не менее, рассказывает гость программы, сейчас с этой коллекцией произошла большая проблема, ведь в свое время ее показывали в петербурге, а у Григоришина появились конфликты с путинским режимом. Однажды, отмечает он, всю коллекцию арестовали под какое-нибудь уголовное дело, погрузили в авто и вывезли неизвестно куда.

«Я не знаю, где произведения находятся. Учитывая тот беспредел, который существует в российском законодательстве, я могу не исключать, что коллекция уже не в официальных учреждениях, а где-то у кого-то в доме находится. Судьба неизвестна», – констатирует Эдуард Дымшиц.

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