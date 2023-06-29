Один із засновників гурту «Воплі Відоплясова» Олександр Піпа пояснив, що дрони – це зброя майбутнього, у майбутньому ними будуть воювати геймери або штучний інтелект

Про це він розповів на каналі «UKRAINE THE BEST».

Як розповідає музикант, він має диплом інженера електронної техніки, хоч не дуже великий фахівець у галузі електроніки, але вміє паяти. Тому, прожовує гість програми, коли він побачив заклик на фейсбуці для всіх, хто вміє паяти, долучатися і допомагати робити пристрої для знищення окупантів, відразу погодився.

«Ясно, до чого йде прогрес, усе рухається. У війнах майбутнього будуть воювати виключно дронами, радіокерованими танками і роботами-солдатами, а керуватимуть ними геймери чи штучний інтелект. І от зараз ми якраз знаходимося на перехідному етапі, тому зараз у війні дуже велику роль відіграють саме ці дрони», - пояснює Олександр Піпа.

За його словами, є промислові дрони, такі, як США використовують для розвідки над Чорним морем, це один кінець спектру, а інший – дрони, якими керують люди в окулярах віртуальної реальності, тобто вони бачать те, що бачать дрони, і можуть їх скеровувати. Як зазначає музикант, цьому досить довго треба навчатися, але пілоти вчаться, їдуть на фронт і цими дронами допомагають нищити окупантів, до того ж, їх зараз виготовляють всі ентузіасти, всі, хто може.

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