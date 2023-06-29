Про це він розповів на каналі «UKRAINE THE BEST».
Як розповідає музикант, він має диплом інженера електронної техніки, хоч не дуже великий фахівець у галузі електроніки, але вміє паяти. Тому, прожовує гість програми, коли він побачив заклик на фейсбуці для всіх, хто вміє паяти, долучатися і допомагати робити пристрої для знищення окупантів, відразу погодився.
«Ясно, до чого йде прогрес, усе рухається. У війнах майбутнього будуть воювати виключно дронами, радіокерованими танками і роботами-солдатами, а керуватимуть ними геймери чи штучний інтелект. І от зараз ми якраз знаходимося на перехідному етапі, тому зараз у війні дуже велику роль відіграють саме ці дрони», - пояснює Олександр Піпа.
За його словами, є промислові дрони, такі, як США використовують для розвідки над Чорним морем, це один кінець спектру, а інший – дрони, якими керують люди в окулярах віртуальної реальності, тобто вони бачать те, що бачать дрони, і можуть їх скеровувати. Як зазначає музикант, цьому досить довго треба навчатися, але пілоти вчаться, їдуть на фронт і цими дронами допомагають нищити окупантів, до того ж, їх зараз виготовляють всі ентузіасти, всі, хто може.
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Як повідомляла Politeka, Біркадзе пояснив, що мета ЗСУ – вийти на кордони 1991 року, а вже поваленням путіна мають займатися самі росіяни.
Також Politeka писала про те, що Поклітару розповів про його першу постановку після початку повномасштабної війни «Завтра».