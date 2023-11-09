Об этом он рассказал в проекте «ОБЛИЧЧЯ.UA».

«Я думаю, что любые проекты, которые реализуются, вначале рождаются в мечтах. Если очень хорошо мечтаешь, то всё реализуемо. Мы с вами читали Жюль Верна, мы читали про полеты на Луну. Если человек не мечтает, то ничего не будет», - сообщил Григол Катамадзе.

По словам грузинского дипломата, если человек мечтает, если он ставит перед собой цели, которые даже могут казаться невыполнимыми, то он обязательно добьется результата. Например, как отметил Григол Катамадзе, если есть цель озеленить страну, то ее возможно достичь, но к выполнению должны присоединиться все граждане.

«Например, президент может посадить сто деревьев, но миллион деревьев президент же физически не сможет посадить. Если каждый по одному дереву посадит, то вот уже буде несколько миллионов. Причем это же не президенту нужно, это нам с вами нужно, гражданам этой страны», - заявил Григол Катамадзе.

Как писала ранее Politeka, Госэкоинспекция сообщила о масштабных нарушениях: нелегально наловили на десятки тысяч.

Также Politeka сообщала, что Госэкоинспекция обновила инфографику ущерба окружающей среде от российского вторжения: ущерб от засорения земель на 994 млрд гривен.