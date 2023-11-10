Политолог-международник Максим Яли объяснил, что сейчас речь идет о том, чтобы в США решили не просто не дать Украине проиграть, а дать победить, и Залужный уже рассказал, что нам для этого нужно.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Фактически стратегия у администрации Байдена и всех наших западных союзников была, и они ее постоянно публиковали: не разрешить победить россии и не разрешить Украине проиграть. Но это не стратегия победы. Понимаете, почему это проблема и почему сейчас такие риски возникли?», – отмечает Максим Яли.

По его словам, республиканцы хотят стратегию победы, то есть изменить эту стратегию, чтобы ее переделали, иначе она будет такой же, как сейчас, то есть нам будут предоставлять вооружение даже меньше, чем обещают, не обязательно в необходимые сроки. Хотя сейчас, отмечает эксперт, определенный паритет установился, в частности, в артиллерии, и вот это мы видим даже из статьи Залужного, то есть некоторые риски мы смогли преодолеть.

«Но авиация? Без изменений ситуации в небе невозможно одержать победу. То есть эта стратегия победы нуждается в очень огромных ресурсах. И господин Залужный обнародовал их. Так же, помните, как и год назад перед контрнаступлением, то есть что ему нужно. То есть Залужный уже ответил, что для этого необходимо, чтобы реализовать», - подчеркивает Максим Яли.

Сейчас же, констатирует эксперт, вопрос в том, что пока не принято политическое решение прежде всего, ждем этого от Байдена, его администрации и советников, что вот необходимо именно такую стратегию победы производить и помогать, соответственно, чтобы ее реализовать.

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