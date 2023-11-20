Журналист Эдуард Глеза сообщил, что волонтер должен иметь официальное удостоверение для избежания мобилизации.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Волонтеров могут освободить от мобилизации. Соответствующую возможность рассматривает Верховная Рада Украины, но есть определенные условия. Вместе с тем, не всех волонтеров предлагается освободить от военной службы, есть определенные условия для избежания мобилизации. Во-первых, это официальное трудоустройство не менее чем на 0,75 ставки», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, также у предпринимателей должна отсутствовать налоговая задолженность, чтобы иметь возможность избежать мобилизации. Как отметил Эдуард Глеза, среди главных условий – официальная волонтерская деятельность.

«Занятие волонтерской деятельностью должно подтверждаться данными в реестре волонтеров, удостоверением волонтера утвержденного образца и подтверждающими документами об осуществлении волонтерской деятельности в текущем или предыдущем месяце», - заявил Эдуард Глеза.

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