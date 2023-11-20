Об этом он рассказал на канале «Контекст».
«Волонтеров могут освободить от мобилизации. Соответствующую возможность рассматривает Верховная Рада Украины, но есть определенные условия. Вместе с тем, не всех волонтеров предлагается освободить от военной службы, есть определенные условия для избежания мобилизации. Во-первых, это официальное трудоустройство не менее чем на 0,75 ставки», – сообщил Эдуард Глеза.
По словам журналиста, также у предпринимателей должна отсутствовать налоговая задолженность, чтобы иметь возможность избежать мобилизации. Как отметил Эдуард Глеза, среди главных условий – официальная волонтерская деятельность.
«Занятие волонтерской деятельностью должно подтверждаться данными в реестре волонтеров, удостоверением волонтера утвержденного образца и подтверждающими документами об осуществлении волонтерской деятельности в текущем или предыдущем месяце», - заявил Эдуард Глеза.
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