Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что, очевидно, лишение депутатов брони от мобилизации войдет в доработанный законопроект, но их все равно защищает другой закон.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, один из депутатов «Слуги народа» рассказал изданию РБК-Украина о том, как может измениться вторая версия законопроекта о мобилизации по сравнению с первой. По его словам, рассказывает она, при обсуждении норм нового законопроекта одним из камней преткновения были методы наказания уклоняющихся: людей нужно и заставить прийти в ТЦК, но и не нарушить их конституционные права.

«Как известно, правительство отозвало свой законопроект на доработку, однако, и сейчас в процессе его доработки пункт об ограничении для уклонистов является самым тяжелым. Разработчики законопроекта не знают, как соблюсти равновесие между эффективными ограничениями для уклоняющихся и Конституцией», - отмечает Екатерина Котенкова.

Так что, констатирует она, пока вариант не виден, понятно, что нужно расширять базу мобилизованных, но как это сделать без карательных мер для уклоняющихся, не понятно, говорит нардеп. А что касается брони депутатов от мобилизации, рассказывает журналистка, то депутат сказал, что практического смысла в этом мало, но, очевидно, ее уберут, чтобы показать людям, что все равны.

«Дело в том, что для нардепов броня от мобилизации предусмотрена законом «О статусе народного депутата». Поэтому, если ее даже не предусматривают в новой редакции законопроекта, это ничего конкретно для депутатов не изменит, они все равно будут оставаться под защитой другого закона. Но для народа такой момент будет показателен, мол, перед общей угрозой все равны», - объясняет Екатерина Котенкова.

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