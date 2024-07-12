Марьяна Безугла изложила свой план реформ ВСУ, если бы она стала министром защиты.

Об этом она написала у себя в Facebook.



Концепт. Если бы я стала министром обороны, то у нас наконец-то появился бы план. План не следует публиковать. Что он появился и так увидят все:



- у производителей вооружения перестанут воровать людей и мешать работать

- мобилизованных граждан - отправлять на фронт неподготовленными

- с партнерами - кружить презентациями и обещаниями

- контроль будет жестким и бескомпромиссным

- горячая линия - действующей

- обратная связь с боевыми подразделениями - реальной

- фронт — нефрагментированным (да! это возможно, если иметь здравый смысл вместо рюмки в Одессе)

- лифт для новых военных лидеров - реальным

- ложь - позорной”, - написала Безуглая.

По ее словам, есть очень много очевидных приоритетных вещей, которые должны быть сделаны здесь и сейчас.



“Как сказал один знакомый, если перестать делать …ню”, то эффект будет через неделю. Первые шаги построения плана, остановить «…ю» и установить обратную связь с реальностью, уже план. План войны не возможен при генеральских «совках», поэтому самым первым шагом было бы представление Президенту. Господин министр, может, учтете? Почти поздно”, - подытожила Безуглая.