В Украине продолжаются поджоги авто военных, в полиции раскрыли новые детали и показали одного из подозреваемых в циничном поступке – парню всего 16 лет.

Украинские правоохранительные органы раскрыли уже более полусотни фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили десятки человек, подозреваемых в совершении этих преступлений.

Согласно официальным дням, обнародованным Нацполицией, больше всего поджогов авто зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

На поджог автомобилей военных согласны не только подростки.

"Объединяет этих людей желание заработать быстрые и легкие деньги", - рассказывал начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский, добавив, что все автомобили были подожжены по заказу представителей спецслужб РФ.

В частности, людей вербуют через телеграмм-каналы. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение совершить поджог автомобилей.

Среди тех, кого удалось задержать с подозрением в поджоге авто – 32-летний фитнес-тренер из Одесчины. Он успел поджечь автомобили в трех городах Украины.

Иногда тем, кто идет на такое циничное преступление, нет и 18-ти лет. Так, полицейские Киевщины совместно с СБУ задержали 16-летнего парня, который, ища быстрый заработок, через телеграмм-канал согласился на предложение представителя спецслужбы России сжигать за вознаграждение автомобили ВСУ.

Установлено, что парню сначала дали «тестовую» задачу: поклеить в столице листовки антиукраинского содержания.

«После выполнения такой задачи «наставник» пообещал вознаграждение за поджог военных автомобилей. Найдя соответствующие автомобили, злоумышленник сначала отправил их фото заказчику. После согласования парень поджег автомобили», - рассказали в полиции подробности преступления.

Обязательным условием поджогов было съемка самого процесса. Затем эти кадры должны появиться в российских медиа «для создания картинки сопротивления мобилизации украинцев».

Как рассказали в полиции, парню обещали перечислить деньги на его криптокошелев, однако вознаграждение он так и не получил.

Отметим, что иногда к поджогам военных автомобилей причастны даже женщины.

Так, в Киеве полиция разоблачила жительницу Черниговщины с 14-летним сыном, которые нашли "дополнительную прибыль" опять же через телеграмм-канал. Получив заказ от российских спецслужб поджигать военные автомобили, мать и сын прибыли в столицу.

Поджог авто военнослужащих может квалифицироваться как причинение вреда обороноспособности государства или препятствование действиям ВСУ. В случае наступления особо тяжелых последствий это квалифицируется как терроризм.

За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 6 лет до пожизненного заключения.

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