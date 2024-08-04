Головні мости Києва або взагалі капітально не ремонтувалися, або з того моменту минуло вже багато років.

Про жхливий стан київських мостів нещодавно знову нагадав міст Патона. Там утворився справжній водоспад і кадри швидко розлетілися в Мережі.

Згодом в КМДА запевнили, що це водоспад насправді контрольований. Мовляв, це витік теплоносія під час гідравлічних випробувань у рамках підготовки до опалювального сезону.

Зазначимо, що міст Патона, а також міст Метро внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та містобудування, науки й техніки місцевого значення та мають охоронні договори. Міст ім. Є.О. Патона через р. Дніпро було збудовано в 1953 році, міст Метро — у 1965 році, та відтоді на них жодного разу не було проведено капітального ремонту.

Однак ремонту потребує і Рибальский міст, який було побудовано ще до мосту Патона і мосту Метро – його було введено в експлуатацію ще в 1945-му році.

Жодного разу кпітально не ремонтували і Південний міст, який відкрили у 1990 році.

За час експлуатації мосту на ньому тричі змінювали руслові та заплавні прогони, востаннє – в 2005 році, тобто майже 20 років тому.

Реконструкції також потребує Дарницький залізничний міст, який було введено в експлуатацію у далекому 1951-му році.

Нгадаємо, що у 2004—2012 роках за 40 м південніше Дарницького залізничного мосту було споруджено комбінований залізнично-автомобільний міст. У 2023 році було завершене будівництво з'їздів на лівому березі Дніпра.

Краща ситуація для Паркового моста, який було відкрито у 1957 році. В 2015 році на мосту відкрили велосипедну доріжку, а в 2017-му – реконструювали.

Також нещодавно, у 2019-му році, було відремонтовано Русанівський метроміст, який ввели в експлутацію у 1965-му році.

Ще один відомий міст у Києві – Гаванський міст. Реконструкція на мосту ще жодного разу не проводилася, але у травні 2023-го року на ньому проводився ремонт після падіння уламків збитих російських ракет.

Зазначимо, що нразі розглядається варіант побудови нового мосту поруч із мостом Патона замість його ремонту. Однак основним недоліком такого варінту є інтеграція його у транспортну систему міста та побудова з’їздів і заїздів на основні транспортні магістралі.

Нагадаємо, що жарт про «втомлені мости» з’явився після обвалу частини Шулявського шляхопроводу.

"Аварійним він визнаний не був", - заявив тоді міський голова Віталій Кличко.

Він також додав: "Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації".

Наразі ситуацію з інфрструктурою називають катастрофічною.

«Ми розуміємо, що проблем купа, мости сиплються, дороги провалюються, метро зупиняється. Ви витрачаєте на побудову нового шляхопроводу на виїзді з Києва (там, де Полярна, Богатирська і так далі). Це ж абсолютно абсурдна річ, коли в тебе є поточна інфраструктура, яка потребує підтримки, яка потребує регулярних ремонтів, а ти витрачаєш мільярди на абсолютно новий проєкт, який має сумнівну ефективність з погляду розвантаження виїзду, в'їзду місто», - зазначав зокрема народний депутат Віталій Безгін.

Нардеп також наголошував, що ситуація катастрофічна. Мовляв, інфраструктура в Києві розсипається і замість ремонтів і реконструкції гроші витрачаються на нові парки та сквери.

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