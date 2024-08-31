Самолёт – это всего лишь платформа, и его эффективность зависит от средств поражения, которые он несёт.

Нидерланды подтвердили, что Украина может использовать предоставленные F-16 по территории Российской Федерации, но при этом соблюдая законы ведения войны. Но что это значит? Можно ли это рассматривать как "зеленый свет" для Украины? Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заметил, когда делают такие заявления без привязки к средствам поражения, это звучит немного смешно.

«Да, сейчас мы возьмем за крыло самолета и начнем русских везде гасить по российской территории, по Белгородщине, по Курщине. Но что такое самолет? Это крыло, двигатель, лётчик и пушка. Вот нам разрешили работать пушкой по российской территории. Главное – это средства поражения: ракеты, авиационные бомбы, которые можно подвесить и сбросить. Именно они являются основными инструментами» - заключил эксперт.

Но у нас, во-первых, нет средств поражения, а во-вторых, нет разрешения на их использование. Можно сказать спасибо за понимание процесса нашим партнёрам, которые передали нам самолёты, но без поставок дальнобойных средств поражения и без разрешения работать по российской территории, это больше похоже на политическое заявление, заметил Свитан.

«Все дело в том, что самолёт – это всего лишь платформа, и его эффективность зависит от средств поражения, которые он несёт. Мы получили несколько самолетов, но пока не видим их действий, так как нет необходимых средств поражения. Если бы у нас была хотя бы одна ракета с дальностью 900 км, то российские самолёты Ту-95 с энгельского аэродрома уже не взлетали бы» - добавил Свитан.

Однако этого пока нет, поэтому благодарность за самолёты остаётся, но они без ракет – это как рогатка, с которой нечего запускать, добавил эксперт. Основная проблема в том, что нет дальнобойных ракет, и использовать F-16 для нанесения ударов по российской территории пока нечем.

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