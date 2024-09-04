Осень 2024 может стать переломным моментом в российско-украинской войне, ведь в этот период и на фронте, и в международной политике ожидаются важные события.

Как отмечает израильский аналитик Давид Гендельман, ключевые военные операции, такие как битва за Покровск и события на Курщине, совпадут с выборами президента США, которые состоятся в начале ноября. Учитывая зависимость Киева от американской поддержки, имя нового президента США приобретает большое значение.



Однако не все эксперты согласны с прогнозами о переломе этой осенью. Военный аналитик Агил Рустамзаде считает, что даже в случае оперативных успехов ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, которое могло бы изменить ход войны.

"Это большая затяжная война, и в ней не будет скорых перемен," – утверждает он.

Михаил Жирохов добавляет, что возможности российской армии будут на пике в начале осени, и Кремль приложит максимум усилий для достижения своих целей до наступления дождей. По его словам, российские войска попытаются выйти на административные границы Донецкой области до ноября, пока погода и условия способствуют их мобильности.

Украина также готовится к контрнаступлению. По словам Жирохова, успехи украинской армии могут быть подобны "чуду на Висле", когда Польша в 1920 году разгромила Красную армию в контрнаступлении. Аналитики ожидают нестандартного шага со стороны Украины, возможно нового контрнаступления, которое сможет изменить ход войны.

Гендельман предупреждает, что потеря Покровска этой осенью может создать "оперативный кризис" для украинской обороны. Однако он также не исключает "неожиданного хода" украинских сил, который может изменить ситуацию.

Развязка этого сражения определит дальнейшее развитие событий на фронте. Если этого не произойдет, возможен вариант замораживания конфликта или его эскалации в 2025 году.

"Цыплят осенью считают, и в этом году этот принцип будет актуален как никогда," - резюмирует Гендельман.

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