Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают сосредотачивать свои усилия не столько на захвате Покровска, сколько на вытеснении украинских подразделений из Угледара.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, Угледарское выступление является "костью в горле" для россиян, поскольку создает значительную угрозу их планам на юге.

"От Угледара всего 80 километров до Мариуполя, несколько десятков километров до Волновахи и железнодорожного моста через реку Кальмиус, который сейчас соединяет железнодорожную ветку из Ростова до Волновахи, Мариуполя, и дальше на Роды и Токмак", - объяснил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что Угледарский гарнизон – это одна из важнейших точек украинской обороны. Именно поэтому россияне активно пытаются снести его, используя различные методы, включая лобовые атаки.

Основная задача российских войск на этом участке – не прямой штурм, а попытки выйти в тыл украинским подразделениям, чтобы заставить их уйти из Угледара.

"Россияне стремятся оцепить наши силы, выйдя на Покровск, чтобы создать угрозу с тыла и заставить украинский гарнизон оставить свои позиции", - отметил эксперт.

Несмотря на то, что бои вокруг Покровска остаются интенсивными, Свитан считает, что этот город имеет для россиян только тактическое значение. Их главная цель состоит в том, чтобы расширить свой контроль на юг и вытеснить Вооруженные Силы Украины из Угледара. Это позволит им улучшить логистику и контроль над стратегическими путями, в частности железнодорожными сообщениями, жизненно важными для поддержки оккупированных территорий.

Ситуация на фронте остается напряженной, а попытки россиян захватить ключевые позиции свидетельствуют об их готовности использовать все доступные ресурсы для достижения своих стратегических целей. В то же время, украинские военные продолжают оказывать сильное сопротивление, защищая свои позиции и создавая новые вызовы для противника.



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