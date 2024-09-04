Российские войска в Харьковской области начали применять новую тактику, усиливая свои атаки не только малыми пехотными группами, но и используя бронированную технику.

Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты все чаще прибегают к штурмам с привлечением тяжелой бронированной техники. Так, недавно в районе населённого пункта Глубокое россияне атаковали украинские позиции с поддержкой боевых машин пехоты БМП-3.

Саранцев сообщил, что враг производит ротации подразделений и заводит новые силы на Харьковское направление. В частности, недавно была завершена замена 83-й десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду. Также стало известно о прибытии подразделения "Ахмат" в район Волчанска. По словам спикера, кадыровцев так несколько десятков, однако их боевые задачи остаются ограниченными.

"Скорее всего, они будут заниматься съемками для соцсетей или выполнять функцию заградительных отрядов", – отметил Саранцев.

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, но Силы обороны готовы к контратакам. Виталий Саранцев подчеркнул, что в случае создания благоприятных условий украинские войска переходят в контрнаступление и улучшают свои позиции.

В то же время россияне продолжают опрокидывать подкрепления из Ленинградской области в Белгородскую для пополнения потерь в Харьковской области. Кроме того, создается оперативный резерв в виде добровольческой бригады Барс, которая будет привлечена на Харьковском направлении.

В конце августа Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ начала наступательную операцию в Харьковской области. Заместитель командира бригады, майор Максим Жорин, рассказал, что сейчас продолжаются стабилизационные действия и закрепления на освобожденных территориях. Российские войска продолжают попытки восстановить утраченные позиции, но украинские силы дают отпор.

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