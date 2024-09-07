Российские оккупанты продолжают активное продвижение в направлении Покровска Донецкой области и остановить их - сложная задача для Сил обороны Украины.

Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий назвал три основных причины, почему украинским военным тяжело сдерживать наступление кафиров.

Первая причина, по мнению эксперта, состоит в значительной концентрации сил противника в этом направлении. Вторая причина состоит в том, что эта группировка состоит из наиболее боеспособных подразделений армии РФ. Третья причина – активная поддержка наступления авиацией, которая наносит мощные удары по позициям украинских военных.

"Сдерживать врага в чистом поле очень сложно, ведь ни одна сделанная в почве фортификация не способна выдержать удары 500-килограммовых авиабомб. Поэтому мы наблюдаем постепенное продвижение оккупантов", - отметил Евгений Дикий.

Аналитик предполагает, что в ближайшие пару недель российские войска достигнут Покровска. В то же время он не исключает, что оккупанты могут задержаться в Селидово, где может произойти более длительный бой. Однако, по мнению Дикого, вероятность такого сценария меньше.

"Я исхожу из того, что худший сценарий — к середине сентября враг достигнет Покровска. Однако существует и вариант, когда противник заденет Селидово, что может отсрочить его продвижение", — подчеркнул ветеран АТО.



Источник: Телеграф

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.