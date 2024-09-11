Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сладкий десерт за несколько минут.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила рассказать, как сделать быструю и вкусную выпечку со сливами и джемом.

Ингредиенты:

175 г муки

2 ст.л. сахара

Щепотка соли

110 г холодного масла

1 ст.л. холодного йогурта

5–6 ст.л. сливового джема

200–300 г сливы

50 г миндальных хлопьев

Сахарная пудра

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, соль и йогурт в миске. Натрите холодное масло на терке и добавьте его к смеси. Замесите тесто руками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Разделите тесто на 5 частей и сформируйте галеты на решетке, застеленной пергаментом (важно использовать решетку для равномерной пропекания).

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее на каждую галету нанесите по 1 ст.л. сливового джема и размажьте. Посыпьте сахарной пудрой и выложите сливы.

Сформируйте бортики у галет и смажьте их водой, затем посыпьте миндальными хлопьями.

Выпекайте в духовке при 200°C около 25 минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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