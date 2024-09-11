На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила рассказать, как сделать быструю и вкусную выпечку со сливами и джемом.
Ингредиенты:
- 175 г муки
- 2 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 110 г холодного масла
- 1 ст.л. холодного йогурта
- 5–6 ст.л. сливового джема
- 200–300 г сливы
- 50 г миндальных хлопьев
- Сахарная пудра
Приготовление:
Смешайте муку, сахар, соль и йогурт в миске. Натрите холодное масло на терке и добавьте его к смеси. Замесите тесто руками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Разделите тесто на 5 частей и сформируйте галеты на решетке, застеленной пергаментом (важно использовать решетку для равномерной пропекания).
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее на каждую галету нанесите по 1 ст.л. сливового джема и размажьте. Посыпьте сахарной пудрой и выложите сливы.
Сформируйте бортики у галет и смажьте их водой, затем посыпьте миндальными хлопьями.
Выпекайте в духовке при 200°C около 25 минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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