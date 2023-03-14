Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати запечені роли з ікрою минтая.

Нам знадобиться такі інгредієнти:

120 г ікри минтая;

200 г рису для суші;

4 листи норі;

50 г огірка;

200 г сиру «Філадельфія»;

5 г солі;

5 г цукру;

20 г рисового оцту;

150 г майонезу.

Рис промиваємо 7–9 разів холодною водою, доки вода не стане прозорою. Заливаємо рис водою, щоб вона була на один сантиметр вище верхньої частини рису, та відварюємо.

Окремо доводимо до кипіння оцет разом із цукром та сіллю — вони мають повністю розчинитися. Додаємо цю заправку в готовий гарячий рис та обережно перемішуємо.

Огірок нарізаємо довгими смужками. Крем-сир перекладаємо в кондитерський пакет.

Далі збираємо роли. Норі викладаємо на килимок для ролів. Викладаємо тонким шаром рис, не доходячи до верхнього краю норі 5 см. Щоб рис не прилипав до рук, періодично змочуємо руки в холодній воді. На край листа норі знизу кладемо нарізаний огірок, далі — крем-сир та ікру. За допомогою килимка загортаємо рол. Частину норі без начинки треба змастити водою та повністю закрутити рол. Розрізаємо його на 8 рівних частин.

Вмикаємо духовку на 200 градусів в режимі верхнього грилю. Викладаємо роли на деко рисом донизу. Зверху викладаємо по 1 ч. л. суміші ікри минтая та майонезу. Запікаємо роли 3 хвилини та подаємо гарячими.

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