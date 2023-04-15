На цей раз Тетяна Литвинова вирішила розповісти, як приготувати справжню українську часникову ковбасу. Рецепт цієї домашньої ковбаси - це спадщина її бабусі, і вона вважає її найсмачнішою.

Часникова ковбаса з курячого та свинячого м'яса виходить соковитою та не жирною, а її приготування в домашніх умовах у духовці досить просто. Ароматна домашня ковбаса стане чудовою стравою як на повсякденний, так і святковий стіл.

Отже, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • Свинина (стегно/лопатка) – 1100 г
  • Філе куряче - 600 г
  • Сало - 300 г
  • Часник - 50 г
  • Вершки - 50 г
  • Сіль/перець – 1/2 ч. л.
  • Паприка - 1 ч.л. л.
  • Коріандр - 1 ч.л. л.
  • Сушений часник – 1/2 ч. л.
  • Перець чилі – 1/2 ч. л.
  • Кишки свинячі – 3 шт.

Для приготування ковбаси необхідно розмішати всі інгредієнти разом та заповнити кишки свинячим фаршем. Потім ковбасу необхідно випікати в духовці при температурі 190 градусів протягом 45 хвилин разом із водою на деку. Готову ковбасу можна подавати як гарячою, і холодною.

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

Церква згоріла напередодні Великодня: кадри та подробиці з місця подій

Трагедія у військовій частині, знайдено тіло українця: перші подробиці події

Оголошено червоний рівень небезпеки: стихійне лихо загрожує не лише Київщині, які території під загрозою

Під завалами є люди: окупанти вдарили по п'ятиповерхових будинках, перші кадри та деталі
Показати ще

У мережі позитивно оцінили рецепт:

«За такий український рецепт та перехід на українську потрібно ще окремий лайк вигадати; Так, домашня ковбаска – це смачно, але де купити смачне м'ясо; Ой як вона пов'язана, ну точно як у магазині 🤗; Смачність, дякую».

Нагадаємо, зірка "Мастер Шеф" дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.