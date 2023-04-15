На цей раз Тетяна Литвинова вирішила розповісти, як приготувати справжню українську часникову ковбасу. Рецепт цієї домашньої ковбаси - це спадщина її бабусі, і вона вважає її найсмачнішою.
Часникова ковбаса з курячого та свинячого м'яса виходить соковитою та не жирною, а її приготування в домашніх умовах у духовці досить просто. Ароматна домашня ковбаса стане чудовою стравою як на повсякденний, так і святковий стіл.
Отже, вам знадобляться такі інгредієнти:
- Свинина (стегно/лопатка) – 1100 г
- Філе куряче - 600 г
- Сало - 300 г
- Часник - 50 г
- Вершки - 50 г
- Сіль/перець – 1/2 ч. л.
- Паприка - 1 ч.л. л.
- Коріандр - 1 ч.л. л.
- Сушений часник – 1/2 ч. л.
- Перець чилі – 1/2 ч. л.
- Кишки свинячі – 3 шт.
Для приготування ковбаси необхідно розмішати всі інгредієнти разом та заповнити кишки свинячим фаршем. Потім ковбасу необхідно випікати в духовці при температурі 190 градусів протягом 45 хвилин разом із водою на деку. Готову ковбасу можна подавати як гарячою, і холодною.
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У мережі позитивно оцінили рецепт:
«За такий український рецепт та перехід на українську потрібно ще окремий лайк вигадати; Так, домашня ковбаска – це смачно, але де купити смачне м'ясо; Ой як вона пов'язана, ну точно як у магазині 🤗; Смачність, дякую».
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