На цей раз Тетяна Литвинова вирішила розповісти, як приготувати справжню українську часникову ковбасу. Рецепт цієї домашньої ковбаси - це спадщина її бабусі, і вона вважає її найсмачнішою.

Часникова ковбаса з курячого та свинячого м'яса виходить соковитою та не жирною, а її приготування в домашніх умовах у духовці досить просто. Ароматна домашня ковбаса стане чудовою стравою як на повсякденний, так і святковий стіл.

Отже, вам знадобляться такі інгредієнти:

Свинина (стегно/лопатка) – 1100 г

Філе куряче - 600 г

Сало - 300 г

Часник - 50 г

Вершки - 50 г

Сіль/перець – 1/2 ч. л.

Паприка - 1 ч.л. л.

Коріандр - 1 ч.л. л.

Сушений часник – 1/2 ч. л.

Перець чилі – 1/2 ч. л.

Кишки свинячі – 3 шт.

Для приготування ковбаси необхідно розмішати всі інгредієнти разом та заповнити кишки свинячим фаршем. Потім ковбасу необхідно випікати в духовці при температурі 190 градусів протягом 45 хвилин разом із водою на деку. Готову ковбасу можна подавати як гарячою, і холодною.

У мережі позитивно оцінили рецепт:

«За такий український рецепт та перехід на українську потрібно ще окремий лайк вигадати; Так, домашня ковбаска – це смачно, але де купити смачне м'ясо; Ой як вона пов'язана, ну точно як у магазині 🤗; Смачність, дякую».

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