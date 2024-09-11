Успех ВСУ вблизи Покровска стал возможным благодаря нескольким важным факторам, среди которых стратегические операции сил обороны Украины на территории россии.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он пояснил, что одной из ключевых причин приостановки российского наступления стала операция ВСУ в Курской области. Тимочко отметил, что из-за постоянного давления украинских сил в этом регионе российское командование вынуждено было направить туда свои резервы, которые могли быть задействованы для атак на Покровском направлении.

"Курская область о себе непрерывно напоминает. И резервы, которые могли привлечь осенью этого года на Покровскую, враг тянет на Курщину", - подчеркнул Тимочко.

Еще одним важным фактором стало накопление ВСУ собственных сил и средств в Покровском направлении. Военные Украины обеспечили необходимое количество техники и ресурсов для эффективного сопротивления российскому наступлению, что значительно усложнило продвижение врага.

"Враг наступал и планирует наступать на линии Угледар - Курахово - Покровск, но здесь есть важный момент: если они концентрируются только на одном направлении, то рискуют быть отрезанными или попасть под серьезный огневой контроль нашей артиллерии", - добавил Тимочко.

По его мнению, ширина выступа в 25 км под Покровском не позволяет россиянам полностью прикрыть свои силы, а для украинской ствольной артиллерии эта задача достаточно проста.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял об успешном сдерживании наступления россиян на Покровском направлении, отметив, что избранная Украиной стратегия демонстрирует свою эффективность.

Источник: "РБК-Україна"

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