Эксперт поделился своим видением, как и когда может завершиться война в Украине

Остановка активных боевых действий может произойти уже в следующем году, но это зависит от ресурса, который сможет удерживать россия для ведения войны. Об этом в комментарии "ТСН" рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

Он считает, что существует три сценария развития событий, касающихся войны в Украине. Первый предполагает окончание боевых действий в 2024 году, если россия исчерпает свои ресурсы для продолжения боевых действий. Однако это не означает автоматическое окончание войны, требующее подписания мирных соглашений.

Второй сценарий – длительные боевые действия еще в течение двух лет в зависимости от темпа оказания помощи Украине западными партнерами и поставки оружия. Третий вариант – активная помощь со стороны США, что позволит украинским войскам стабилизировать ситуацию на фронте и начать наступательные действия в 2025 году.

Одной из главных проблем, мешающих как можно быстрее завершить войну, эксперт считает недостаточную военную помощь Украине от США и союзников. По его словам, задержки в снабжении оружием и боеприпасами, в частности F-16 и дальнобойным оружием, мешают Украине проводить эффективные операции.

"Соответствующие ограничения привели к паузе в войне, сыгравшей в пользу россии", – подчеркивает эксперт.

Эксперт отмечает, что для победы Украины важно, чтобы западные партнеры оказали всестороннюю поддержку, включая поставки современного вооружения и дальнобойного оружия. Романенко также считает важным проведение мобилизации и обучение новобранцев, чтобы иметь преимущество на поле боя.

Согласно прогнозам Романенко, существует высокая вероятность переговоров в 2024 году, однако если помощь от США продолжит поступать в ограниченных количествах, Украина может потерять полученные позиции, а россия продолжит наступление. Худший сценарий предусматривает остановку помощи США, что приведет к переговорам на условиях, неблагоприятных для Украины.

Романенко считает, что для достижения победы Украине необходима всесторонняя поддержка Запада и решительные действия по укреплению своих сил.

"Только при таких условиях мы можем рассчитывать на завершение войны на выгодных для нас условиях", – подытожил эксперт.

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