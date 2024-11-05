Сердечно-сосудистые заболевания могут служить основанием для отсрочки от мобилизации, поэтому украинцам следует знать, призовут ли после инсульта или инфаркта.

Общая мобилизация в Украине продолжается, но некоторые категории граждан нашей страны не подлежат призыву именно из-за состояния здоровья.

Законодательством Украины четко определен список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки военной службы во время мобилизации в Украине.

Известно, что мужчины с серьезными проблемами с сердцем могут быть признаны непригодными к службе.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определено, кто именно не подлежит призыву.

Призовут ли в армию после инсульта или инфаркта?

Да, отсрочку от призыва получают те, кто пережил инсульт или инфаркт.

Однако есть другие сердечно-сосудистые заболевания у граждан, не подлежащих призыву, в частности, речь идет о гражданах с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца.

Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца, а также гипертоническая болезнь III стадии тоже является основанием для отсрочки военной службы во время мобилизации в Украине.

Также не подлежат мобилизации в Украине мужчины с тяжелыми заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, известно, что эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

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