Социальная пенсия назначается только по личному обращению в местный отдел социальной защиты с соответствующим заявлением и документами.

Украинцы, которые не смогли накопить необходимое количество стажа, имеют право на специальную помощь, известную как "социальная пенсия" .

Об этом информируют на правительственном портале.

Размер

социальной пенсии определяется индивидуально. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев, согласно информации Кабинета Министров.

Напомним, что с 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

Максимальная сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, равная 3028 гривнам.

Социальная пенсия назначается только по личному обращению. Гражданин должен обратиться в местный отдел социальной защиты с соответствующим заявлением и документами.

Какой минимум стажа в 2024 году

Минимальный стаж для выхода на пенсию зависит от возраста:

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа;

В 63 года – 21 год стажа;

В 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание: минимальные требования для ухода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года.

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.

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