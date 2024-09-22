Украинцы, которые не смогли накопить необходимое количество стажа, имеют право на специальную помощь, известную как "социальная пенсия" .
Об этом информируют на правительственном портале.
Размер
социальной пенсии определяется индивидуально. Он составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, согласно информации Кабинета Министров.
Напомним, что с 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.
Максимальная сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, равная 3028 гривнам.
Социальная пенсия назначается только по личному обращению. Гражданин должен обратиться в местный отдел социальной защиты с соответствующим заявлением и документами.
Какой минимум стажа в 2024 году
Минимальный стаж для выхода на пенсию зависит от возраста:
- Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа;
- В 63 года – 21 год стажа;
- В 65 лет – 15 лет стажа.
Обратите внимание: минимальные требования для ухода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года.
Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.
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Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.