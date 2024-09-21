Клиент ПриватБанк обратился к работникам банка с жалобой, но получил ответ, что нужно ждать.

Клиенты "ПриватБанка" продолжают сталкиваться с проблемами в банкоматах, теряя свои деньги - один из украинцев сообщил, что ему придется ждать возвращения по меньшей мере два месяца.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Один из клиентов "ПриватБанка" описал свою негативную ситуацию в отделении по адресу: Ивано-Франковская область, Коломыя, ул. Тараса Шевченко, 23. Муж пытался снять 13 тысяч гривен, но банкомат списал эту сумму с его счета, однако деньги не были выданы. В то же время, женщина, которая пользовалась банкоматом после него, смогла без проблем снять деньги.

"Хочу поделиться своим негативным опытом с ПриватБанком. На мой День рождения, 13 сентября, я попытался снять 13 000 гривен в их банкомате, но он не выдал деньги, хотя со счета их списали. После меня другая женщина без проблем сняла деньги," - сообщил клиент "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанк" обратился к работникам банка с жалобой, но получил ответ, что нужно ожидать возврата средств по "регламенту". Обычно это занимает до двух месяцев. Мужчина очень возмущен, ведь подобные ситуации случаются с ним не впервые.

"Когда я обратился в свой банк, мне сказали, что нужно ждать 60 дней возвращения. А если бы эти деньги были срочно нужны, например, на операцию? Я не рекомендую пользоваться банкоматами ПриватБанка, ведь это уже не первый случай, когда возникают проблемы" , - подытожил клиент "ПриватБанк".

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