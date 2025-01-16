В случае неявки в ТЦК, денежные взыскания могут быть отменены при их обжаловании.

Последние изменения в мобилизационной политике Украины сокращают сроки, в течение которых военнослужащие должны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ) после получения повестки с 14 до 7 дней.

Как отметил Ростислав Кравец, адвокат и глава адвокатского объединения "Портной и Партнеры" в эфире "Апостроф TV", это нововведение, по его мнению, не привносит значительных изменений в ситуацию.

Он отметил, что было бы полезно узнать, почему инициаторы законопроекта считают это сокращение необходимым.

Кравец также подчеркнул, что изменение срока на фоне других инициатив, связанных с бронированием, а также заявлений государственных представителей о значительном количестве лиц, считающихся незаконно забронированными, вызывает множество вопросов среди общественности.

Он также напомнил о штрафах, отметив, что в случае неявки в ТЦК, денежные взыскания могут быть отменены при их обжаловании.

Адвокат акцентировал внимание на проблеме неправомерного выписывания повесток, отмечая, что недавно было отправлено 70 тысяч повесток, некоторые из которых получили уже действующие военнослужащие, забронированные лица и отсрочки. Он поднял вопрос, почему собираются персональные данные, если их не удается должным образом обработать, и чем сокращение сроков может оказаться полезным для Вооруженных Сил Украины и обороны в целом.

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