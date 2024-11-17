Узнайте, как выбрать смартфон для фото и видео, чтобы получить потрясающие снимки.

Фотографические возможности смартфонов на самом деле стали весомым аргументом в пользу их продаж, поэтому важно знать, как выбрать смартфон для фото и видео.

Вот на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать смартфон для фото и видео:

Большинство людей задаются вопросом о том, насколько хорошо работает камера, перед покупкой нового смартфона.

Чтобы выбрать смартфон для фото и виде, обратите внимание на яркую диафрагму.

Высококлассные смартфоны от таких гигантов, как Samsung и Apple, оснащены более широкими диафрагмами объективов, чем менее дорогие смартфоны, и в результате качество изображения намного лучше.

Приличное количество мегапикселей. Все смартфоны в нашем топ-листе имеют разрешение от 12 до 21 мегапикселя, что хорошо, но вам также следует обратить внимание на показатель пикселя в микронах/мкм, поскольку это также может означать улучшение качества изображения.

Большой экран, чтобы выбрать смартфон для фото и видео.

Поскольку традиционного видоискателя нет, вам придется держать смартфон двумя руками и использовать экран в качестве видоискателя и кнопки спуска затвора.

В результате, чем больше экран, тем больше вы увидите. Кроме того, если вы видите, что экран смартфона изготовлен из стекла Gorilla Glass, это хорошо, так как оно более устойчиво к царапинам.

Оптическая стабилизация изображения. Стабилизация изображения — это то, что встроено в камеры смартфонов, чтобы минимизировать эффект дрожания на ваших фотографиях.

Источник: ephotozine.

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