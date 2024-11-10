Землю на этой неделе с 11 по 17 ноября вновь накроют магнитные бури, поэтому на этой неделе многие могут почувствовать ухудшение состояния.
Магнитные бури пагубно влияют на здоровье, особенно метеозависимых людей, ощущаться будут и технические сбои.
Как известно, магнитные бури отрицательно влияют на работу средств связи.
Также в эти дни вырастает количество аварий и технических неисправностей.
Календарь магнитных бурь на неделю с 11 по 17 ноября:
11 ноября - умеренная магнитная буря с К-индексом 4;
12 ноября – умеренная буря с К-индексом 4;
13 ноября – слабая буря с К-индексом 3;
15 ноября - умеренная магнитная буря с К-индексом 4;
16 ноября – слабая магнитная буря с К-индексом 3.
Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие магнитных бурь на этой неделе с 11 по 17 ноября:
в дни магнитных бурь лучше воздержаться от физических нагрузок;
постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
обеспечьте себе полноценный здоровый сон;
пейте больше воды;
кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;
не употребляйте тяжелую пищу;
при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства «экстренного реагирования», одобренные врачом.
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