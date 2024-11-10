Землю на этой неделе с 11 по 17 ноября накроют мощные магнитные бури, следует прислушаться к советам врачей, чтобы пережить эти дни.

Землю на этой неделе с 11 по 17 ноября вновь накроют магнитные бури, поэтому на этой неделе многие могут почувствовать ухудшение состояния.

Магнитные бури пагубно влияют на здоровье, особенно метеозависимых людей, ощущаться будут и технические сбои.

Как известно, магнитные бури отрицательно влияют на работу средств связи.

Также в эти дни вырастает количество аварий и технических неисправностей.

Календарь магнитных бурь на неделю с 11 по 17 ноября:

11 ноября - умеренная магнитная буря с К-индексом 4;

12 ноября – умеренная буря с К-индексом 4;

13 ноября – слабая буря с К-индексом 3;

15 ноября - умеренная магнитная буря с К-индексом 4;

16 ноября – слабая магнитная буря с К-индексом 3.

Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие магнитных бурь на этой неделе с 11 по 17 ноября:

в дни магнитных бурь лучше воздержаться от физических нагрузок;

постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

обеспечьте себе полноценный здоровый сон;

пейте больше воды;

кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

не употребляйте тяжелую пищу;

при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства «экстренного реагирования», одобренные врачом.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.