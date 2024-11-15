Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать мягкие кексы со сметаной и не морочиться с долгим выпеканием.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко советует поэкспериментировать с тестом и приготовить дома кексы, которые могут стать отличным десертом, даже если вы не профессиональный повар.

Для кексов достаточно всего лишь муки, яиц и сметаны. Это простое, но невероятно вкусное угощение, которое создает атмосферу уюта, говорит "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

360 г муки

10 г разрыхлителя

3 яйца

200 г сахара

10 г ванильного сахара

1 стакан сметаны (примерно 250 г)

1 апельсин (цедра и сок)

Сок лимона — по вкусу

1 стакан сахарной пудры

Щепотка соли

Приготовление:

В глубокой миске взбейте сахар с яйцами и ванильным сахаром. На этом этапе добавьте щепотку соли, чтобы улучшить вкус, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

После того как смесь станет однородной, добавьте сметану, что придаст тесту рыхлую, мягкую структуру.

Натрите апельсиновую цедру и добавьте её в смесь. Далее, как отмечает "Мастер Шеф" Клопотенко, просейте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте с остальными ингредиентами.

Наполните форму для кексов на две трети и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут. Пока кексы выпекаются, приготовьте глазурь: выжмите сок из половины апельсина и добавьте его в сахарную пудру. Перемешайте, чтобы получить однородную смесь.

Проверить готовность кексов можно зубочисткой, как "Мастер Шеф" Клопотенко в видео - та должна быть без следов теста. После выпекания подождите пока кексы остынут и потом покрывайте их сахарной глазурью.

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