Существует много вредных приложений для смартфонов, создатели которых имеют целью мошеннические действия или кибершпионаж, поэтому нужно уметь их распознавать.

Кибермошенничество с каждым годом набирает обороты, и появляется очень много подозрительных и опасных приложений, вплоть до фейковой "Дії", Telegram или WhatsApp.

Вредоносные приложения на мобильном телефоне могут привести к куче проблем, в частности:

медленная работа устройства;

быстрое разряжение батареи телефона;

прослушивание ваших разговоров и просмотр сообщений;

хищение паролей и учетных записей;

завладение личными, конфиденциальными данными, а также финансовой информацией с целью похищения денег;

большое количество рекламы, которая отображается не только в самом приложении, но и вне его.

Первыми признаками, на которые стоит обратить внимание, если вы подозреваете, что на смартфоне может быть установлено вредоносное приложение, – это появление каких-то новых иконок на экране, сокращение времени работы аккумулятора и замедление работы телефона, а также вплывающие уведомления.

Чтобы предотвратить появление вредоносных приложений на смартфоне специалисты советуют, во-первых, всегда обновлять программное обеспечение устройства, ведь обновления часто исправляют различные уязвимости ОС.

Во-вторых, используйте только официальные магазины приложений – App Store для iOS и Google Play для Android, и перед загрузкой приложений проверяйте разработчика и отзывы.

Не переходите по навязчивой рекламе в интернете или по подозрительным ссылкам в соцсетях, электронных письмах или SMS.

Кроме того, проверяйте разрешения, которые требуют различные приложения, и не предоставляйте доступы, не связанные с функциями программы.

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