Если вам нравятся криминальные триллеры, то вы не можете не знать о сериале «Декстер: Первородный грех»

Сериал «Декстер: Первородный грех», вероятно, одно из самых продолжительных телешоу, и оно собрало вокруг себя огромную фан-базу.

Однако на протяжении всей саги сериала "Декстер" мы не получаем много подробностей, за исключением флэшбэков из того и другого о том, как Декстер Морган стал тем, кем он стал.

Теперь, после значительного количества времени, мы наконец-то получаем сериал, вращающийся вокруг происхождения Декстера, и «Декстер: Первородный грех» возвращает нас в 90-е, поэтому давайте поговорим об актерском составе этого сериала!

Актерский состав сериала «Декстер: Первородный грех»:

1. Патрик Гибсон в роли Декстера Моргана.

Прежде чем получить роль Декстера, которая может оказаться его прорывной ролью, Патрик Гибсон появлялся в фильмах «Тень и кость», «Тюдоры» и « ОА» в ролях второго плана или второстепенных ролях.

2. Кристиан Слэйтер в роли Гарри Моргана.

Кристиан Слэйтер появится в «Декстер: Первородный грех» в роли Гарри Моргана, приемного отца Декстера. Ранее роль Гарри исполнял Джеймс Ремар, который появлялся в флэшбеках здесь и там на протяжении всего сериала.

3. Сара Мишель Геллар в роли Тани Мартин.

Сара Мишель Геллар сыграет роль Тани Мартин в сериале «Декстер: Первородный грех» и сыграет одну из самых важных ролей в предстоящем сериале. Она будет начальницей Декстера в полицейском управлении Майами и экспертом по криминалистике. Она будет обучать Моргана криминалистике, неосознанно формируя из него идеального убийцу, который не оставляет следов.

4. Майкл С. Холл в роли рассказчика.

Если мы говорим о шоу с участием Декстера, как Майкл С. Холл может не быть его частью? Оригинальный Декстер не появляется в сериале, а скорее является рассказчиком, поэтому мы можем предположить, что этот сериал будет сделан в стиле флэшбэка.

Источник: beebom.

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