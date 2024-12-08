До цієї новини, останнє оновлення другого сезону серіалу "Венздей", дія якого відбувається в Академії Невермор, включала гостьову появу Матері-монстра.

Коли вийде серіал "Венздей" другий сезон?

Netflix запланував вихід другої частини серіалу на 2025 рік.

Серіал "Венздей" другий сезон перебуває у виробництві?

4 грудня Netflix оголосив, що виробництво другого сезону серіалу «Венздей» офіційно завершено.

Про сюжет серіалу "Венздей" другого сезону відомо небагато.

Творці Ел Гоф і Майлз Міллар натякнули, що може бути більше членів сім'ї Аддамс - підтверджено акторським складом під час появи в Тудумі, хоча вони не сказали, хто саме - і ідея розширеного всесвіту вже знаходиться в розробці, і спін-оф-серіал, що обертається навколо дядька Фестера, вже знаходиться у розробці у Netflix та продюсера серіалу MGM Television.

На додаток до нових постійних акторів серіалу "Венздей", у другому сезоні Netflix підтвердив, що запрошеними зірками другого сезону серіалу "Венздей" стануть Джоанна Ламлі в ролі бабусі, Тандіві Ньютон у ролі доктора Фейрберна, Френсіс О'Коннор, Хей , Хезер Матараццо та Йонас Суотамо. Армісен знову зіграє роль дядька Фестера, а Крістофер Ллойд, який зіграв у фільмах Фестера, також буде запрошеною зіркою.

Стів Бушемі також приєднається до серіалу у нерозкритій ролі серіалу "Венздей" другий сезон. Леді Гага – остання зірка, яка з'явиться у другому сезоні похмурого серіалу Бертона. Її роль тримається у таємниці.

Серіал "Венздей", другий сезон, транслюватиметься на Netflix.

Джерело: deadline .

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