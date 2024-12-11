Будущая битва за этот город, который станет кульминацией российской наступательной операции на юго-западном фронте, будет определять дальнейший ход войны.

Россия активно готовится к масштабному наступлению на Покровск, и украинские контратаки не остановят эти планы.

Об этом заявил аналитик Forbes Дэвид Акс. Он добавляет, что в воскресенье украинские войска смогли вернуть некоторые позиции в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области, однако это направление не является критически важным для обеих сторон. Основной стратегический интерес для рф сосредоточен на захвате Покровска, который расположен всего в нескольких километрах от линии фронта.

Российская армия уже приближается к городу, и ее наступление не зависит от ситуации в Новоселке или окрестных селах. Определяющим фактором станет контроль за высотами вокруг Курахово, которые могут стать преградой для российских снабженческих линий. Если украинским силам удастся удержать эти позиции, риск окружения российских войск уменьшится, хотя полностью избежать угрозы не удастся.

"Небольшая украинская атака в районе Великой Новоселки не может остановить гораздо большую и, вероятно, неизбежную российскую атаку на Покровск", – подчеркнул Акс.

Один из худших сценариев для Украины состоит в прорыве линии фронта между Богатырем и Новотроицким, что приведет к окружению украинских войск. Центр оборонных стратегий считает, что эта угроза реалистична.

Согласно прогнозам, в ближайшие недели начнется осадная операция против Покровска. От того, как она будет реализована, будет зависеть дальнейшее развитие событий в этом направлении. Однако изменение погодных условий и возможное снижение поддержки США могут создать новые вызовы для обеих сторон конфликта.

Источник: forbes .

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