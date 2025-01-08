Женщине грозит заключение на срок до двенадцати лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Прокуроры Кировоградщины передали в суд обвинительный акт по женщине, которая помогала оккупантам в проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Согласно сообщению прокуратуры, жительница Запорожья была включена в состав территориальной избирательной комиссии №19, охватывающей село Михайловка Васильевского района Запорожской области.

Кроме того, женщина, являясь руководителем Михайловского районного отдела всероссийской политической партии «Единая россия», принимала участие в ряде пропагандистских мероприятий, организованных властями страны-агрессора, в том числе среди молодежи.

Досудебное расследование продолжается по процедуре in absentia, а оперативное сопровождение обеспечивает Управление СБУ в Кировоградской области.

Кроме того, согласно санкциям статьи Уголовного кодекса Украины, женщине грозит заключение сроком до двенадцати лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что офицер уклонился от службы из-за пьянства.

В ходе следствия стало известно, что этот мужчина находился на лечении в психбольнице, после чего добровольно явился в милицию.