До границ региона российским войскам осталось около 7 км, хотя боевых действий там пока не было.

Окупанты продолжают развивать наступление в направлении Покровска, планируя захватить с начала года восемь населённых пунктов к югу от него.

Об этом заявил военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке. По словам эксперта, российские войска избегают прямого штурма Покровска, предпочитая обходить его с юга.

Этот манёвр уже не раз приносил успех российским частям, позволяя преодолевать сопротивление украинских защитников, которые уступают противнику по численности. Такая стратегия создает угрозу оперативного окружения и дальнейшего продвижения российских сил.

"Сопротивление со стороны ВСУ заметно ослабевает из-за нехватки ресурсов. Армия сталкивается с трудностями в защите территории, ограничиваясь лишь замедлением продвижения противника. Однако ВСУ активно используют беспилотники, нанося ощутимый урон российским подразделениям" - делится эксперт.

Аналитик также выразил опасение, что в ближайшие недели война может распространиться на Днепропетровскую область. До границ региона российским войскам осталось около 7 км, хотя боевых действий там пока не было.

"В области проживают не только миллионы местных жителей, но и сотни тысяч внутренне перемещённых лиц, которые бежали из других регионов Украины, пострадавших от войны" - напомнил эксперт.

Сложившаяся ситуация, по мнению Рёпке, демонстрирует угрозу дальнейшего продвижения врага.

Последние новости Украины:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы