Российская армия в Торецке уничтожает жилые и нежилые здания, вынуждая украинских бойцов временно отступать.

Российские войска применяют квадроциклы, мотоциклы и ударные дроны, а также намеренно уничтожают многоквартирные дома, используя тактику "выжженной земли".

Об этом рассказал исполняющий обязанности командира полка "Цунами" объединённой штурмовой бригады "Лють" с позывным "Мансур" в интервью "Суспільне Донбас".

"Ресурсов у противника много, особенно FPV-дронов, которые наносят серьёзный урон. Артиллерии тоже хватает. Враг постоянно штурмует с разных направлений — с севера, юга, востока", — сообщил "Мансур".

На данный момент бронетехники врага в городе не зафиксировано, однако активные бои идут в центральной части Торецка. Линия фронта проходит примерно через середину города.

"Противник действует волнами: одна мотострелковая бригада сменяет другую. Мы уничтожаем один батальон, приходит следующий, и так продолжается. Сейчас действует уже третий батальон", — отметил военный.

Российская армия в Торецке уничтожает жилые и нежилые здания, вынуждая украинских бойцов временно отступать для перегруппировки.

"Противник выжигает всё вокруг, уничтожая позиции. Наши защитники вынуждены отходить к укрытиям, но затем возвращаются и продолжают держать оборону. Мы проводим зачистку зданий, фронтовой зоны и флангов", — добавил "Мансур".

Во время обороны украинские военные зачищают маршруты между позициями, ликвидируют противника и продвигаются дальше, но на небольшие расстояния.

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