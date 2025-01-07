Женщина заявила, что не выполняла никаких сделок и не передавала свои данные посторонним лицам.

Жительница Харькова обратилась в суд с иском против Ощадбанка после того, как с ее депозитного счета без ее согласия было списано 64 447 гривен.

Банк отказался возвращать средства, ссылаясь на внутренние операции через систему "Ощад 24/7", говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

14 марта 2023 года женщина открыла депозитный счет в Ощадбанке на сумму 99 тысяч гривен под 11,2% годовых. Депозит должен был действовать три месяца с автоматическим продлением.

Однако 13 июня банк списал со счета клиентки 64447 гривен. Женщина заявила, что не выполняла никаких сделок и не передавала свои данные посторонним лицам. Она обратилась к представителям банка и полиции.

В "Ощадбанке" объяснили, что автоматическое продление депозита было отменено 13 июня из-за системы "Ощад 24/7". Уже 15 июня, по словам представителей банка, сумма депозита вместе с процентами вернулась клиенту на счет. Однако в тот же день 64 тысяч гривен были перечислены на счет другого банка — «Таксомбанка».

Банк подчеркнул, что не отвечает за операции, совершенные через систему "Ощад 24/7", если были использованы учетные данные клиента. В то же время в системе доступ возможен только по коду, отправленному на мобильный номер клиента. Клиентке порекомендовали обращаться к получателю перевода для возврата денег.

Решение суда

Суд установил, что Ощадбанк нарушил права клиентки, списав средства без ее согласия. Финансовое учреждение не предоставило достаточных доказательств, опровергающих его заявление.

По решению суда "Ощадбанк" обязан вернуть клиентке 64 447 гривен.

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