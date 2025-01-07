Если вас завораживают такие фильмы, как «JFK» Оливера Стоуна и «Зодиак» Дэвида Финчера, то вам определенно стоит посмотреть сериал «Локерби: Поиск истины».

Основанный на личном рассказе доктора Джима Суайра, сериал «Локерби: Поиск истины» с головой погружается в обстоятельства взрыва рейса Pan Am 103 в декабре 1988 года , в результате которого погибло около 300 невинных людей.

Разочарованный отсутствием беспокойства своего правительства по поводу столь очевидного акта террора, унесшего жизнь его 23-летней дочери, Свайр (которого в сериале сыграл обладатель премии «Оскар» Колин Фёрт) взял на себя задачу раскрыть правду, чего бы это ни стоило.

И действительно, его одержимость вызвала немало международного возмущения и семейных раздоров.

Свайр продолжает бороться за ответы и по сей день, открыто оспаривая официальную версию о том, что в преступлении виновен офицер ливийской разведки Абдельбасет аль-Меграхи (которого играет Ардалан Эсмаили).

В актерский состав сериала «Локерби: В поисках истины» также входят Кэтрин МакКормак в роли Джейн Суайр, Розанна Адамс в роли Флоры Суайр, Джемма Карлтон в роли Кэти Суайр, Гарри Реддинг в роли Уильяма Суайр, Гай Генри в роли Пола Ченнона, Роджер Баркли в роли Сесила Паркинсона, Джон Уорк в роли Роберта Блэка, Сэм Троутон в роли Мюррея Гатри, Набиль Аль Раи в роли Муаммара Каддафи, Селва Джхалеф в роли Аиши аль-Меграхи и Мудар Аббара в роли Ламина Халифы Фимаха.

Все пять эпизодов сериала «Локерби: В поисках истины» сейчас транслируются на канале Peacock , премьера состоялась в четверг, 2 января.

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