Такая доплата предусмотрена для лиц, которым трудно обслуживать себя самостоятельно и нуждающихся в посторонней помощи из-за болезни или других проблем со здоровьем.

В Украине пенсионеры , нуждающиеся в уходе из-за ухудшения здоровья, могут получить специальную надбавку к своей пенсии.

Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц", в 2025 году сумма этой выплаты может составить около 1000 гривен ежемесячно.

Пенсионеры, имеющие право на такую ​​надбавку, должны удовлетворять нескольким условиям. Во-первых, им должно быть 80 лет и старше. Во-вторых, они должны проживать самостоятельно без посторонней помощи родственников. В-третьих, необходимо, чтобы человек получал пенсию по возрасту и был признан нуждающимся в постороннем уходе.

Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что на данный момент составляет 944 гривны. Эти средства можно получить, обратившись в Пенсионный фонд Украины с заявлением и соответствующими медицинскими выводами.

Для оформления надбавки необходимо подать несколько документов, среди которых паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а также выписка из ПФУ, подтверждающая отсутствие других надбавок по уходу. Кроме этого, следует отметить, что для получения этой доплаты пенсионер также должен предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в постороннем уходе.

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