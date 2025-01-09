В ПриватБанке после жалоб клиентов объяснили, кому именно сокращают кредитные лимиты на банковских картах.

Государственный "ПриватБанк" объяснил, что влияет на решение о предоставлении кредитного лимита клиентам после того, как украинцы начали жаловаться на ограничение этого права.

Информация об этом была опубликована на портале "Минфин", где пользователи могут оставлять отзывы о работе банков.

В сообщении клиента "ПриватБанка" отмечено, что в конце прошлого года банк уменьшил ему кредитный лимит вдвое. Мужчина выразил удивление таким решением, ведь он пользовался кредитом в течение трех лет, и банк получал проценты по его ссуде.

Однако в канун нового года лимит был сокращен. "Перед новым годом пришло поздравление о сумме кредитного лимита — в ноябре было 711 грн, а в декабре за четыре дня до нового года — 311 грн. Так что это. За три года моего возврата процентов кредита сколько банк на мне заработал, так что теперь" - пишет клиент "ПриватБанка".

В ПриватБанке объяснили, что решение о предоставлении кредитного лимита принимается на основе нескольких факторов, среди которых: наличие кредитов в других финансовых учреждениях; просроченные платежи; начисление заработной платы; активность использования карты; другие факторы.

На сайте ПриватБанка подчеркивается, что кредитный лимит является существенным преимуществом кредитных карт по сравнению с обычными кредитами, поскольку клиенты могут в любое время воспользоваться заемными средствами. В то же время, есть возможность избежать переплат по процентам, если погасить задолженность в течение льготного периода.

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