Один из наиболее распространенных мифов, в которые верят пациенты, страдающие вирусной инфекцией, касается того, что якобы нужно пить антибиотики, чтобы быстрее выздороветь.

Немногие знают, что эти препараты не только не помогают при вирусах, но и могут значительно осложнить течение болезни.

Как отмечает доктор Евгений Комаровский, вирусные инфекции, в отличие от бактериальных, не поддаются лечению антибиотиками. Например, пневмония, вызванная вирусами, не лечится с помощью этих препаратов, и более того – их применение может увеличить риск осложнений.

Вместо антибиотиков при вирусных инфекциях, говорит врач, главной задачей является поддержка организма, чтобы он смог самостоятельно справиться с болезнью. В это входит комфортная температура воздуха, влажность, достаточное потребление жидкости и регулярное проветривание помещения. Особое внимание следует уделять увлажнению носовых путей и поддержанию нормального уровня кислорода в организме. В случае, когда появляются трудности с дыханием или одышкой, необходимо обращаться к врачу.

Также врач отмечает, что важно следить за состоянием крови, поскольку вирусные инфекции могут влиять на ее свертывание. Он добавляет, что вирусные инфекции – это обычное явление для организма, и большинство из них проходят без медицинских вмешательств, если создать для организма оптимальные условия. Поэтому не стоит спешить с приемом лекарства.

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