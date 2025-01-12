Кишечные инфекции – одно из наиболее распространенных заболеваний, которое может постичь детей; родители часто задают вопрос, какой антибиотик является лучшим для лечения таких инфекций.

Однако антибиотики в большинстве случаев не необходимы и даже могут повредить.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский. Он объяснил, что основная опасность при кишечных инфекциях состоит не в самих бактериях, а в том, что они вызывают сильное воспаление в желудочно-кишечном тракте, из-за которого организм не может нормально усваивать воду. Это приводит к серьезному обезвоживанию.

Поэтому первым и самым эффективным антибиотиком в таких случаях является вода, отмечает врач. Он добавляет, что лечение кишечных инфекций требует от родителей главного – регулярного и достаточного питья. Поскольку потеря воды из-за поноса и рвоты может привести к серьезным проблемам, важно пополнять ее с помощью специальных растворов, которые помогают восстановить электролитный баланс. Эти препараты доступны в каждой аптеке и необходимы для каждой домашней аптечки.

По словам Комаровского, лучше использовать растворы для пероральной регидратации, которые специально разработаны для таких случаев. Они содержат не только воду, но и необходимые минералы, помогающие организму восстановить утраченный баланс. Большинство стандартных жидкостей, таких как вода или сок, не могут заменить эти препараты, поскольку не содержат достаточно солей и сахаров.

Поэтому, прежде чем бежать в аптеки за антибиотиками, важно помнить о главном принципе лечения кишечных инфекций: пить, пить и еще раз пить, заключает Комаровский.

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