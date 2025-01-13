Людмила уверена, что ее кятсчастлив рядом с ней, ведь они вместе преодолевают трудности и поддерживают друг друга на службе.

В Волынской области женщина мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины вместе со своим котом.

Об этом рассказали в пресс-службе 100 ОМБр ВСУ.

Людмила Костюк уже третий год вместе с пушистым другом по имени Гриджо защищает страну. До полномасштабного вторжения она была совладелицей кафе, но сейчас занимает должность начальника хозяйственного отделения в армии и работает на кухне.

Людмила вместе с племянниками уехала в Италию в начале войны. В то время ее сестра и шурин, которые являются военными, жили в Мариуполе. После того, как ситуация несколько стабилизировалась, женщина вернулась в Украину, где муж ее сестры, уже служа в 100-й бригаде, просил ее работать на кухне.

После возвращения домой к Людмиле присоединился кот, которого она назвала Гриджо — имя, что в переводе с итальянского означает «серый», избранное племянниками женщины. Людмила рассказывает, что не с кем было оставить кота дома, поэтому решила взять его с собой в армию.

«Я пошла в армию, но с котом, потому что не было, с кем его оставить дома. Это решение сначала восприняли как шутку, но на самом деле так и произошло», — вспоминает женщина.

Вместе с Гриджо Людмила служила сначала на Волыни, а теперь на востоке Украины.

«Он со мной, всюду ездить. Эта жизнь не скучна: переезды, новые люди, любовь от собратьев и моя», - добавляет она.

Людмила уверена, что ее кятсчастлив рядом с ней, ведь они вместе преодолевают трудности и поддерживают друг друга на службе.

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