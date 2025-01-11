12 января 2025 года, узнайте, какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

12 января по новому церковному календарю православные вспоминают святую Татиану Римскую.

Праздник 12 января по старому стилю - день памяти Анисии Солунской.

В народном календаре 12 января - праздник Татьянин день, или Бабий кут, в этот день раньше было принято печь каравай.

12 января можно пойти в храм или помолиться дома, у святой Татьяны просят помощи в учебе и благодарят за успехи.

Раньше верили, что студент, который хочет получить везение в учебе на весь год, должен 12 января отстоять молебен в церкви.

В день святой Татьяны обязательно нужно до заката солнца совершить добрый поступок.

Есть несколько запретов этого дня, что сегодня, 12 января, нельзя делать:

ругаться и выяснять отношения - считается, что святая не терпит конфликтов в свой день.

отказывать в помощи и милостыне, ругать детей;

пить алкоголь - по народным поверьям пьяного по запаху учует нечисть.

По народной примете 12 января святой Татьяны, которая является покровительницей учащихся - ученикам и студентам нелья выносить мусор - чтобы не выкинуть вместе с ним знания.

Последние новости Украины:

Когда закончится война в Украине, военный назвал условие: "Единственный шанс...".

Угроза Днепропетровской области и Запорожью: военный эксперт предупредил о возможности прорыва армии России.

Лавина помощи от США: эксперт рассказал, почему администрация Байдена спохватилась так поздно.