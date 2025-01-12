Клиент ПриватБанка рассказал, что в 2024 году ему предложили оформить страхование здоровья от партнера ПриватБанка, а он согласился.

Клиент "ПриватБанка" поделился проблемами, с которыми он столкнулся при получении выплат по оформленному пакету "Страхование здоровья".

Об этом говорится на сайте Минфин, где граждане могут обсуждать вопросы с представителями банков. Страховая компания отказала в возмещении расходов из-за определенных препятствий.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что в 2024 году ему предложили оформить страхование здоровья от партнера "ПриватБанка" - страховой компании. Муж согласился и оформил пакет страхования. Однако через год, когда его здоровье резко ухудшилось, он обратился за помощью, но получил отказ.

"Около года назад позвонил по телефону представитель ПриватБанка и предложил оформить страховку. Их партнер страховая компания. Был оформлен пакет страхования жизни и здоровья. Сейчас обратившись за помощью, я получил отказ в возмещении", - сообщил клиент "ПриватБанка".

Страховая компания объяснила отказ тем, что проблемы со здоровьем клиента возникли еще до подписания договора. Речь идет об инфаркте, который произошел в 2020 году. Программа страхования была оформлена в начале 2024 года, а в конце того же года мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. После обострения ему была проведена дорогостоящая операция, но страховая компания решила, что этот случай не подпадает под возмещение.

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