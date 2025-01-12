Задержание произошло около его жилья - во время обыска у мужчины был изъят мобильный телефон с поличным.

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне еще одного корректировщика артобстрелов, способствовавшего нацелению российских артиллерийских ударов по городу.

Подробности сообщили в СБУ.

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, сотрудничавший с оккупантами через специальный чат-бот российской разведки. По данным следствия, мужчина самостоятельно обратился к врагу, предложив свои услуги в обмен на деньги. Его задачей было фиксировать последствия российских обстрелов по Херсону.

После каждого удара он выезжал на место попадания, фиксировал координаты и масштабы разрушений, а также сообщал данные о пострадавших во вражеском чат-боте. оккупанты использовали эту информацию для корректировки новых артударов.

Кроме того, во время своих разведок предатель отслеживал места дислокации украинских сил обороны, в частности, блокпосты и опорные пункты на прибрежной территории города.

Задержание произошло около его жилья. Во время обыска у мужчины был изъят мобильный телефон с поличным.

В настоящее время СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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