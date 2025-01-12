Во время боев они понесли потери, а эвакуация сорвалась, поэтому Дмитрий остался один на берегу с тяжелым переломом ноги.

За проявленный героизм и отвагу во время обороны плацдарма президент Украины наградил Дмитрия Корду "Крестом боевых заслуг".

126-я отдельная бригада территориальной обороны поделилась историей этого бойца, проведшего 88 дней в Крынках на левом берегу Днепра. Дмитрий Корда описал эти события на странице бригады Facebook.

Вместе с собратьями он должен был защищать важный плацдарм Сил обороны. Боец вспоминает, как иногда им приходилось отбивать до 15 русских штурмов в день.

«Постоянно были обстрелы. Они начались, когда мы подошли к берегу на лодках. Земля горела под ногами буквально. Перед нашей лодкой сразу что-то взорвалось, мы чудом остались живы. Это, оказалось, было только началом ада. Мы смогли закрепиться и круглосуточно отражали атаки россиян», – говорит боец.

Только через три месяца военным удалось покинуть Крынки. Во время боев они понесли потери, а эвакуация сорвалась, поэтому Дмитрий остался один на берегу с тяжелым переломом ноги. В таком состоянии он переплыл реку Конку, а затем преодолел пешком почти два километра.

«Течение в реке, хоть она и узенькая, было просто бешеным. Я зашел в одном месте, а вышел на берег метрах в 200 от него. Переплывал реку дважды – там между ее рукавами есть островок. Затем шел болотами, опираясь на палку. Я до того подробно изучил карту на Крапиве, запомнил все, поэтому она все время словно была перед глазами. Мне понадобилось полтора дня, чтобы дойти до наших позиций», — поделился боец.

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