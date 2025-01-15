Из-за программной ошибки при исчислении пенсии был использован неправильный индивидуальный коэффициент – в ПФУ требовали у пенсионера вернуть деньги из-за ошибки своих же работников.

Об этом говорится в решении ежегодного районного суда Черниговской области.

Мужчина, состоящий на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ГУ ПФУ) Черниговской области, с 3 февраля 2022 года получает пенсию по инвалидности 2 группы в соответствии с законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

При исчислении пенсии произошла ошибка: был применен неправильный индивидуальный коэффициент (2,90126 вместо 2,50445), что привело к переплате. После корректировки пенсии с 28 февраля 2023 года с учетом правильного коэффициента переплата составила 17 244 гривны за период с 28 марта по 31 декабря 2023 года. Мужчине было предложено добровольно вернуть эти средства, но он не совершил платеж.

Суд отклонил иск о возврате переплаченных сумм пенсии. Согласно решению, излишне выплаченные средства могут быть удержаны ГУ ПФУ в Черниговской области только в случае злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления ложных данных страховщиком.

«Истец не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие злоупотреблений или недобросовестных действий со стороны мужчины. Поскольку не были выявлены такие обстоятельства, суд пришел к выводу, что отсутствуют основания для взыскания переплаченной пенсии, и поэтому иск не может быть удовлетворен», — говорится в решении суда.

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